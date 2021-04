Pascal Maier wechselt von Ravensburg nach Memmingen

Pascal Maier kehrt zum Fußball-Regionalligisten FC Memmingen zurück. Der 23-jährige Offensivspieler kommt vom Oberligisten FV Ravensburg und lief in den vergangenen zweieinhalb Jahren insgesamt 38-mal in der baden-württembergischen Oberliga auf. Maier hatte sich nach eineinhalb Jahren in Memmingen im Winter 2019 den Ravensburgern angeschlossen, um hier zu mehr Einsätzen zu kommen.

Verpflichtung steht schon länger fest

Beim FCM standen für Maier zuvor 23 Einsätze in der Regionalliga und 25 in der Landesliga-Mannschaft zu Buche. Er war im Sommer 2017 vom FV Illertissen gekommen, wurde zuvor beim SSV Ulm 1846 und beim SC Freiburg ausgebildet. Seine Verpflichtung stand nach Angaben der Memminger bereits seit Februar fest. Der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt habe damals aber noch keinen Namen nennen wollen, weil Maier in Ruhe die Saison in Ravensburg zu Ende bringen wollte. Nachdem mittlerweile die Oberliga-Runde coronabedingt endgültig abgebrochen wurde, teilte er den dortigen Verantwortlichen seine Entscheidung mit.

Reinhardt führt derweil Gespräche mit zwei weiteren Spielern, die bereits für den FCM aufgelaufen sind. Bei einem der möglichen Rückkehrer handelt es sich um einen Akteur mit Regionalliga-Erfahrung. Beim anderen um einen ehemaligen Jugendspieler, der im Nachwuchsleistungszentrum eines Bundesligisten weiter ausgebildet wurde.