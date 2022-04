Oberliga-Finale: ECDC Memmingen verliert knapp in Regensburg

Der ECDC Memmingen hat am Sonntagabend knapp mit 1:2 bei den Eisbären Regensburg verloren. In der Play-off-Finalserie der Eishockey-Oberliga steht es somit 1:1. Die erste Partie hatten die Memminger am Freitag mit 4:3 nach Verlängerung gewonnen. Spiel drei findet am Dienstag (19.30 Uhr) am Memminger Hühnerberg statt, eine der beiden Mannschaften wird sich den Matchpuck um den Aufstieg in die DEL2 holen.

Am Sonntag unterstützten rund 400 Fans aus Memmingen den ECDC in Regensburg. In den ersten 20 Minuten einer sehr ausgeglichenen Partie spielte der ECDC insgesamt besser und ging folgerichtig in Führung. Milan Pfalzer erzielte das 1:0. Die Eisbären übten gegen Mitte des ersten Drittels ebenfalls ordentlich Druck auf die Indianer aus. Goalie Marco Eisenhut vereitelte jedoch sämtliche Chancen. Im zweiten Drittel gab es einen offenen Schlagabtausch. Beide Teams schenkten sich nichts. Die beste Gelegenheit der Regensburger erfolgte durch Andrew Schembri, der die Latte traf. Auf Seiten der Indians hatte Daniel Huhn das 2:0 auf dem Schläger, vergab jedoch knapp.

Constantin Ontl entscheidet Spiel zwei

Im letzten Abschnitt wendete sich das Blatt. Obwohl die Indians mehrere Hochkaräter hatten, schafften sie es nicht, den Puck an Berger vorbeizubringen. Strafzeiten gegen die Indianer brachten die Eisbären dann endgültig wieder zurück ins Spiel. Den Ausgleich in Überzahl erzielte Nikola Gajovsky. Das glücklichere Ende fand an diesem Abend, noch in regulärer Spielzeit, die Heimmannschaft. Constantin Ontl versenkte zwei Minuten vor dem Ende zum 2:1 für die Eisbären, die damit die Finalserie ausglichen.

Am Dienstag geht es bereits weiter. Karten sind nach Angaben des ECDC Memmingen vom Montag weiterhin im Vorverkauf erhältlich, am Sonntagabend waren demnach bereits rund 2500 Tickets verkauft. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.