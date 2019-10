Neues Ziel: Flughafen Memmingen erweitert sein Angebot – was Reisende wissen müssen

Der Flughafen Memmingen erweitert sein Angebot und nimmt ab Ende März 2020 eine weitere Stadt in Osteuropa als Reiseziel in sein Portfolio auf: Gyumri in Armenien.

Die Stadt nahe der türkischen Grenze, mit 130.000 Einwohnern die zweitgrößte des Landes, wird künftig von Ryanair ab Memmingen zwei Mal pro Woche am Montag und am Freitag angeflogen. Der Startschuss erfolgt am 30. März 2020.

Der Staat im Kaukasus liegt im Bergland zwischen Georgien, Aserbaidschan, dem Iran und der Türkei. Der internationale Shirak Airport liegt fünf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt.

„Touristisch gesehen ist das Land noch ein echter Geheimtipp“,

sagt Flughafen-Vertriebsleiter Marcel Schütz.

Armenien ist Heimat mehrerer Unesco-Weltkulturerbe-Stätten wie den Klöstern Haghpat und Sanahin, der archäologischen Fundstätte von Zvartnots sowie dem Kloster von Geghard im Oberen Azat-Tal. Der Sewansee, der zu den größten Gebirgsseen weltweit zählt, ist ein beliebtes Touristenziel im Sommer.

Memmingen werde für das Land und seine jungen Menschen eine wichtige Drehscheibe, um Süddeutschland und die angrenzenden Nachbarländer zu erkunden. Tickets für die neue Strecke sind bereits bei Ryanair buchbar.

Das Auswärtige Amt nennt auf ihrer Internetseite folgende Reise- und Sicherheitshinweise: „Vermeiden Sie Reisen in die Region Bergkarabach sowie die im Südwesten gelegenen, armenisch besetzten Bezirke Agdam, Füsuli, Dschabrayil, Sangilan, Kubadli, Ladschin und Kalbadschar.“