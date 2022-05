Neue Flugverbindung von Memmingen nach Mallorca

Eurowings startete am Samstag, 14. Mai, mit einer Wassertaufe der Flughafen-Feuerwehr seine neue Flugverbindung vom Allgäu auf die Baleareninsel Mallorca. Dies teilt der Memmingen Airport mit. Nonstop nach Mallorca – das bedeutet auch nonstop an den Strand, zum Biken oder Wandern, heißt es dort. Dreimal pro Woche fliegt nun die Lufthansa-Tochter Eurowings von Memmingen auf die Urlaubsinsel, jeweils am Samstag, Dienstag und Donnerstag.

„Mit Eurowings konnten wir einen weiteren wichtigen Partner für unseren Airport begeistern“, unterstreicht Flughafen-Vertriebsleiter Marcel Schütz. „Wir freuen uns sehr über den Vertrauensbeweis des größten deutschen Airline-Konzerns.“ Mit dessen Engagement erhöht sich die Zahl der wöchentlichen Mallorca-Flüge ab Memmingen auf bis zu zwölf. Die Nachfrage nach Urlaubsreisen sei generell sehr stark, erklärt Schütz. Schon die Osterferien hätten dies ergeben, für Pfingsten rechne man mit einem noch größeren Passagieraufkommen. Traditionell wurde die erste Landung der Eurowings-Maschine von der Memminger Flughafen-Feuerwehr mit einer Wassertaufe begrüßt.