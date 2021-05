Milan Pfalzer geht bei den Indians in seine achte Saison

Das Memminger Urgestein spielt auch in der kommenden Saison für den ECDC in der Eishockey-Oberliga Süd. Wie die Indians am Montag bekannt gaben, hat Milan Pfalzer seinen Vertrag verlängert und geht damit in seine achte Saison für die Indians. Auch Marc Hofmann bleibt bei den Memmingern.

Milan Pfalzer und Memmingen ist laut Mitteilung eine untrennbare Einheit. Der 24-jährige Stürmer stammt aus Memmingen und durchlief beim ECDC auch die Jugendmannschaften. Seit der Saison 2014/15 gehört Pfalzer zum Kader der ersten Mannschaft. Drei Jahre lang stürmte Pfalzer für seinen Heimatclub in der Bayernliga, seit 2017 in der Oberliga Süd. Seine beste Saison hatte der Stürmer 2018/19, als ihm in 50 Pflichtspielen 19 Treffer gelangen und er weitere zwölf vorbereitete. Eine langwierige Verletzung, verbunden mit fehlender Spielpraxis und schwierigen Voraussetzungen in der Vorbereitung, sorgte allerdings dafür, dass Pfalzer in der vergangenen Saison langsamer als gewohnt in die Spielzeit hineinfand. „An Engagement und Wille fehlte es dem Angreifer dabei aber keinesfalls“, wie die Memminger mitteilten. Die vergangene Saison schloss Pfalzer mit 14 Punkte (sieben Tore, sieben Assists) ab.

Diese Bilanz will Pfalzer im kommenden Jahr übertrumpfen. Auch die Verantwortlichen sind sich sicher, dass er das schaffen kann. „Ich freue mich, auch nächste Saison wieder für die Indians auflaufen zu dürfen“, sagt Pfalzer. „Natürlich mit Vollgas, das ist klar. Klar ist auch, dass die Stimmung im Stadion extrem gefehlt hat. Ich hoffe, der Hühnerberg darf wieder brennen.“

Neben dem 23-jährigen Pfalzer bleibt auch der 21 Jahre alte Stürmer Marc Hofmann dem ECDC Memmingen mindestens eine weitere Saison erhalten. Hofmann wechselte im Sommer 2020 aus dem U20-DNL-Team nach Memmingen und wurde als Linksschütze fester Bestandteil der dritten Sturmreihe. „Marc ist ein sehr talentierter Stürmer, der noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist“, sagt der Sportliche Leiter Sven Müller.