Memminger Indians mit schwerem Programm

Der ECDC Memmingen kehrt mit einer 2:0-Niederlage aus Rosenheim zurück. Bei den Starbulls spielten die Indians zwei Drittel lang mehr als nur gut mit, unterlagen dem Tabellenzweiten am Schluss aber verdient. Schon an diesem Dienstag kommt es nun zum Spiel beim Spitzenreiter Weiden.

Ein enorm schwieriges Programm haben die Memminger Indians in der Woche vor den Weihnachtsfeiertagen. Am Sonntagabend waren die Rot-Weißen in Rosenheim zu Gast und zogen sich dort achtbar aus der Affäre. Besonders im ersten Drittel waren die Indianer mehr als nur ebenbürtig und hätten durchaus mit einer Führung in die erste Pause gehen können. Mehrere gute Chancen bleiben allerdings, wie so oft, ungenutzt, sodass ein 0:0 nach 20 Minuten auf der Anzeigetafel stand. Negativer Höhepunkt aus Memminger Sicht war zudem die Kopfverletzung von Pascal Dopatka, der nach einem üblen Check sogar die Nacht im Rosenheimer Krankenhaus verbringen musste.

Im Mittelabschnitt übernahmen dann die Hausherren das Kommando und schnürten die Memminger minutenlang ein. Folgerichtig fielen auch die ersten Treffer der Partie. Oleksuk und Hauner trafen für die Starbulls zur 2:0-Führung.

Im letzten Drittel kamen die Indians wieder besser ins Spiel zurück, Tore wollten aber weiter keine fallen. So musste sich der ECDC am Ende mit einer Niederlage begnügen, Rosenheim festigte Rang zwei in der Tabelle.

Am Dienstagabend sind die Memminger gleich beim nächsten Topteam zu Gast. In Weiden geht es dann gegen den souveränen Tabellenführer der Oberliga-Süd. Die Gastgeber mussten bislang nur eine Niederlage im ganzen Saisonverlauf hinnehmen. Seit kurzem kann Trainer Sebastian Buchwieser auch auf den letztjährigen Liga-Topscorer Nardo Nagtzaam zurückgreifen, der lange Zeit verletzt ausfiel. Doch auch ohne ihn dominierten die Blue Devils die Liga. Topscorer bei den Oberpfälzern sind die Kontingentspieler Edgars Homjakovs und Tomas Rubes sowie Dennis Thielsch und Neal Samanski. Das Torhütergespann Jaro Hübl und Marco Wölfl zählt ebenfalls zum besten, was die Liga zu bieten hat. Mit Fabian Voit läuft auch ein ehemaliger Indianer bei den Blau-Weißen auf. Spielbeginn in Weiden ist am Dienstag um 20 Uhr, SpradeTV überträgt live.

Vorschau: Rund um die Feiertage sind die Indians traditionell besonders oft im Einsatz. Als wären die schweren Spiele gegen Rosenheim und Weiden nicht schon genug, gibt es am Freitag gleich eine weitere Auswärtspartie gegen ein Team aus dem oberen Tabellendrittel. Für die Indians geht die Reise dann zum SC Riessersee an die Zugspitze. Das nächste Heimspiel findet erst wieder am zweiten Weihnachtsfeiertag statt, zu Gast in der Maustadt ist dann der Höchstadter EC. Das Spiel gegen die Franken startet um 18 Uhr, Tickets sind bereits erhältlich.