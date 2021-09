Memmingens Sportlicher Leiter über Eishockey-Oberliga: „Das Niveau wird brutal hoch sein“

Routinier kommt: Der ECDC Memmingen hat mit einem weiteren Stürmer seine Kaderplanung vorerst abgeschlossen. Im 36 Jahre alten Sergei Topol kommt laut Mitteilung des ECDC ein Routinier an den Hühnerberg, der die noch vakante Mittelstürmerposition bei den Indians einnehmen soll. Topol soll in den kommenden Tagen den deutschen Pass erhalten und wird ab sofort zum Team stoßen. Der 1,80 Meter große Stürmer spielte zuletzt in Belarus. Davor stand Topol lange bei Vereinen in seiner Heimat Russland sowie auch bei Teams in Kasachstan und Südkorea unter Vertrag. (sz)