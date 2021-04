Memmingens Rekordspieler beendet die Karriere

Oberliga Süd, Play-off-Finale (3. Spiel): Eisbären Regensburg – Selber Wölfe 5:0 (3:0, 1:0, 1:0). – Regensburg verkürzte in der Serie „Best of Five“ auf 1:2. Das vierte Finalspiel ist am Freitag (19.30 Uhr/SpradeTV) in Selb.

Beim ECDC Memmingen hört ein Publikumsliebling, Führungsspieler und Rekordscorer auf: Antti-Jussi Miettinen beendet mit 38 Jahren seine Eishockeykarriere. Sieben Jahre spielte der Finne beim Eishockey-Oberligisten Memmingen. 354 Scorerpunkte erzielte Miettinen im Trikot der Indians. Nun geht der Finne zurück in seine Heimat.

Im Sommer 2014 stieß Miettinen, der zuvor bereits zehn Jahre in Deutschland aktiv war, zu den Indians und war von Beginn an Leistungs- und Sympathieträger in der Memminger Mannschaft. Während den ersten Jahren in der Bayernliga und nach dem Aufstieg 2017 auch in der Oberliga. 279 Pflichtspiele in der Bayernliga und der Oberliga bestritt Miettinen laut offizieller Statistik.

Verabschiedung wird nachgeholt

„Vor allem seine stets hervorragende Einstellung, sein nie enden wollender Kampfgeist und sein absolut sympathisches Auftreten auf und neben der Eisfläche ließen ihm die Herzen der Fans am Hühnerberg zufliegen“, würdigen ihn die Memminger in einer Mitteilung. In der aktuellen Saison machte der Stürmer verletzungsbedingt nur noch 17 Spiele für den ECDC, in den Play-offs kam er nicht mehr zum Einsatz.

„Antti ist für uns kaum zu ersetzen“, sagt Memmingens Sportlicher Leiter Sven Müller. „Er hat über Jahre einen tollen Job gemacht und wird eine große Lücke im Verein hinterlassen. Wir haben mit ihm vereinbart, dass er in der kommenden Saison, die hoffentlich wieder vor Zuschauern gespielt werden kann, von uns eingeladen wird, um eine standesgemäße Verabschiedung zu bekommen. Das hat er sich verdient.“ Miettinen bedankte sich in der Mitteilung: „Ich freue mich und bin stolz, so viele Jahre in Memmingen gespielt zu haben. Es war eine tolle und aufregende Zeit und ich möchte allen Fans, Verantwortlichen, Helfern und Mitspielern von ganzem Herzen Danke sagen. Ich werde immer mit positiven Gefühlen auf diese tollen Jahre zurückblicken.“