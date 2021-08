Memmingen strebt in der Regionalliga den ersten Sieg an

Nach der Lehrstunde gegen Spitzenreiter FC Bayern München II (0:4) steht für den FC Memmingen wieder der Alltag in der Fußball-Regionalliga Bayern an. Die Mannschaft von Trainer Esad Kahric nimmt am sechsten Spieltag beim Aufsteiger FC Pipinsried (Sa., 17 Uhr) den nächsten Anlauf zum ersten Saisonsieg.

Der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt hatte das Bayern-Spiel schnell abgehakt: „Das war eine andere Welt. Im Kollektiv war das die beste Regionalliga-Mannschaft, die in meiner Zeit hier in Memmingen aufgetreten ist.“ Maßstäbe für den Kampf um den Klassenerhalt sind andere Teams. „Wir könnten vier Punkte mehr auf dem Konto haben“, sagt Reinhardt aber auch – bei den Unentschieden gegen Eltersdorf und Illertissen hat der FCM Punkte liegen gelassen.

Martin Dausch kehrt zurück

Die Lage: Angesichts der anhaltenden Dauerbelastung mit englischen Wochen gab Kahric seinen Jungs zwei Tage trainingsfrei. In Pipinsried gilt es am Samstag, in der Tabelle den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen. Beim FCM ist laut Mitteilung Martin Dausch wieder aus dem Urlaub zurück. Der FC Pipinsried ist ordentlich in die Saison gestartet, hat zehn Punkte auf dem Konto und unter der Woche in Eichstätt mit 0:1 seine erste Niederlage kassiert, war hier über weite Strecken aber die bessere Mannschaft.

In der ersten Hauptrunde des BFV-Toto-Pokals tritt der FC Memmingen im Stadtduell bei der DJK Memmingen/Ost an. Ob am kommenden Dienstag oder Mittwoch gespielt wird, ist noch offen – genauso, wie viele Zuschauer auf dem Ostplatz zugelassen werden.