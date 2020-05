Memmingen muss auf einen Routinier verzichten

Drei Stürmer werden in der kommenden Saison in der Eishockey-Oberliga nicht mehr für den ECDC Memmingen auflaufen. Routinier Patrik Beck, Julian Straub sowie Steven Deeg verlassen die Indians und wechseln zu anderen Vereinen. Vor allem Beck hinterlässt eine große Lücke bei den Memmingern, die in Kürze ihren ersten Zugang vorstellen wollen.

Drei Saisons verbrachte Patrik Beck am Hühnerberg, nun trennen sich die Wege des 40-Jährigen und der Indians. „Als Teamplayer und Führungsspieler wird Beck am Hühnerberg in Erinnerung bleiben, der stets mit Kampfgeist und Einsatz voranging“, heißt es in einer Mitteilung des ECDC. Den beständigen Scorer hätten die Indians gerne für ein weiteres Jahr gehalten. Doch Beck wollte zum Ende seiner Karriere wieder näher an seiner tschechischen Heimat spielen, um in Reichweite seiner Familie sowie seines weiteren beruflichen Standbeins sein zu können. In 124 Pflichtspielen für den ECDC erzielte der Tscheche 50 Tore und gab 75 Vorlagen.

Nur 19 Spiele absolvierte hingegen Steven Deeg für Memmingen. Er kam während der vergangenen Saison zum ECDC und kam auf 16 Punkte. Der Deutsch-Kanadier wurde meist in der zweiten Reihe eingesetzt und will nun laut eigenen Angaben ein gutes Angebot eines Konkurrenten annehmen. Auch Julian Straub wird die Memminger verlassen. Das Talent stieß ebenfalls während der Saison zum Team von Sergej Waßmiller und erkämpfte sich einen Stammplatz, ehe eine Verletzung für sein vorzeitiges Saisonaus sorgte. Straub lehnte ein Angebot der Indians ab.

Die Memminger basteln weiter am Kader für die neue Saison. Laut Pressemitteilung hat der ECDC schon mehrere Zusagen von Spielern erhalten, dazu sind die Verantwortlichen des Oberligisten mit allen weiteren Spielern aus dem letztjährigen Kader noch in Gesprächen. In Kürze soll zudem der erste Zugang präsentiert werden.