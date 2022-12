Memmingen geht mit einer Niederlage ins Spiel der Herzen

Der ECDC Memmingen hat am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Eishockey-Oberliga Süd eine Heimniederlage kassiert. Gegen den Höchstadter EC verloren die Memminger um Trainer Daniel Huhn vor mehr als 2000 Zuschauern mit 1:4. Bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) kommt es zum nächsten Heimspiel am Hühnerberg. Bei der Partie gegen den HC Landsberg sind mehrere Charity-Aktionen zugunsten der Kartei der Not geplant.

Die Indians hoffen laut Mitteilung, dass „eine stattliche Spendensumme“ zusammenkommt, um notleidende Menschen in der Region zu unterstützen. Im Kampf um die direkte Play-off-Qualifikation sollten die Memminger das Heimspiel gegen den Vorletzten Landsberg gewinnen. Die Riverkings sind mit dem Saisonverlauf natürlich nicht zufrieden, am Montagabend mussten sie die EV Lindau Islanders in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Allerdings: Das Team um die Kontingentspieler Riley Stadel, Walker Sommer und Jason Lavallee sorgt immer wieder für Überraschungen. Unter anderem besiegte Landsberg zu Hause den ECDC. Zuletzt gab es bei den Oberbayern aber weniger überzeugende Auftritte, unter anderem am Montag eine herbe 3:7-Niederlage beim Schlusslicht Klostersee.

Aber auch die Memminger haben am zweiten Weihnachtsfeiertag eine Enttäuschung erlebt. Im ersten Drittel waren die Indians zwar die klar überlegene Mannschaft, aber wie so oft in dieser Saison war die Chancenverwertung nicht gut genug. Auch im zweiten Drittel machten die Memminger ordentlich Druck, doch Martin Hlozek brachte die Gäste nach einem Fehler in der ECDC-Defensive in Führung. Im Schlussdrittel erhöhte Jake Fardoe auf 2:0. Nach einer starken Einzelleistung von Dominik Meisinger verkürzte Petr Pohl auf 1:2. Doch während Memmingen danach Chancen zum Ausgleich ausließ, trafen erneut Fardoe und Dominik Zbaranski zum 4:1 für Höchstadt. Das war der Schlusspunkt einer aus Memminger Sich bitteren Partie.