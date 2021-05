Martin Gruber zieht beim FC Memmingen die Handschuhe aus

Torhüter Martin Gruber wird beim bayerischen Fußball-Regionalligisten FC Memmingen seinen Platz im Tor räumen. Der 31-Jährige blickt auf eine sehr erfolgreiche Zeit beim FCM zurück. In acht Jahren kam er auf 208 Regionalliga-Einsätze und war zuletzt der erfahrenste Spieler im Kader von Trainer Esad Kahric. Der Verein würde laut Mitteilung gerne mit Gruber weiterarbeiten und hat dem Torwart ein Angebot für die Talentförderung in der Nachwuchsarbeit gemacht.

„Überragende Zeit“

Eine Paradentirade von Gruber in einem Heimspiel gegen den FC Schweinfurt wurde zu einem Internethit. Dieses Video wurde in den Social-Media-Kanälen mehr als zwei Millionen Mal aufgerufen. In Grubers Erinnerungen haben auch das „Traumspiel 2014“ gegen den FC Bayern München oder das Regionalliga-Eröffnungsspiel 2017 gegen den TSV 1860 München samt Rückspiel in vollen Stadien einen festen Platz. Dazu war Gruber durch eine starke Parade mitverantwortlich, dass der FCM 2018 in der Relegation gegen den TSV Rain den Klassenerhalt schaffte. Dass Grubers Abgang sich durch die Corona-Pandemie so ganz still vollzieht, gefällt dem Sportlichen Leiter Thomas Reinhardt nicht: „Vielleicht finden wir ja die Möglichkeit zu einem Abschiedsspiel.“

„Ich hatte eine überragende Zeit im Verein und bin dankbar für die vielen schönen Erinnerungen und Momente, die mich immer begleiten werden“, sagt Gruber.