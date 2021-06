Leon Kittel verlängert beim ECDC - Fester Vertrag für Lion Stange

Mit Leon Kittel binden die ECDC Memmingen Indians einen weiteren wichtigen Akteur für die Abwehr. Der 21-Jährige geht damit in seine zweite Saison für den Eishockey-Oberligisten. Einen festen Vertrag bekommt derweil Verteidiger Lion Stange, der bisher bereits eine Förderlizenz für die Memminger besaß.

In Memmingen steigerte sich der vom DEL2-Club ESV Kaufbeuren gekommene Kittel im Laufe seiner Debüt-Saison deutlich und galt als unverzichtbarer Teil in der rot-weißen Hintermannschaft. Diese Rolle in den vorderen Verteidigungsreihen soll er auch weiterhin ausfüllen, mit seinem jungen Alter hat der 1,85m große Verteidiger außerdem noch einiges an ungenutztem Potenzial zur Verfügung. „Leon spielt bereits mit 21 Jahren, sehr abgeklärt. Er hat unsere Defensive bereichert und kann sich weiter steigern. Wir freuen uns, dass er ein weiteres Jahr bei uns auflaufen wird“, sagt der Sportliche Leiter Sven Müller.

Lion Stange zeigt gute Leistungen

Stange spielte bisher im DNL-Team des Augsburger EV, bewies seine Fähigkeiten aber auch bereits im Seniorenbereich. So ging er per Förderlizenz für den ECDC Memmingen bereits in zwei Spielzeiten aufs Eis. Dort bestritt Stange insgesamt mehr als 30 Partien für die Indianer und empfahl sich mit guten Leistungen für ein festes Engagement im Team von Sergej Waßmiller. In Memmingen möchte der 19-jährige Linksschütze weiter heranreifen und sich im Seniorenbereich endgültig etablieren. „Lion hat bereits bewiesen, dass er ein guter Verteidiger in der Oberliga sein kann. Mit seiner klugen Spielweise und dem vorhandenen Potenzial ist er ein wichtiges Puzzlestück für die neue Saison“, sagt Müller.