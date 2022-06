Klinikum Memmingen etabliert Ausbildung zum Pflegefachhelfer

Sie unterstützen die Pflegefachkräfte im Klinikum, führen ärztliche Verordnungen aus, helfen bei Körperpflege und Nahrungsaufnahme: staatlich geprüfte Pflegefachhelfer. Die Ausbildung dauert ein Jahr und ist bei jungen Menschen mit Mittelschulabschluss, aber auch bei Quereinsteigern beliebt. Das Klinikum Memmingen bietet laut Mitteilung ab April 2023 rund 20 Plätze für die Ausbildung an.

„Wir freuen uns, dass wir ab kommendem Jahr neben der dreijährigen Ausbildung zur Pflegefachkraft auch die einjährige Ausbildung zum Pflegefachhelfer anbieten können“, so der Vorstand des Klinikums Memmingen, Maximilian Mai. „Denn die Aufgaben im Krankenhaus werden immer vielfältiger und die Pflegefachhelfer sind eine fachliche und personelle Bereicherung auf den Stationen.“

Pflegefachhelfer erlangen während ihrer einjährigen Ausbildung ein Grundlagenwissen in den Bereichen Krankheitslehre, Grundpflege, Anatomie, Kommunikation und Sozialkunde. Die Ausbildung ist mit einem hohen Praxisanteil verknüpft: 850 Stunden verbringen die Auszubildenden in den verschiedenen Einsatzbereichen im Klinikum, wie beispielsweise der Chirurgie, der Gynäkologie oder der Inneren Medizin.

„Während der praktischen Einsätze erlernen die Auszubildenden, wie man eine Grundpflege fachlich qualifiziert umsetzt. Sie unterstützen Patienten bei der Körperpflege, beim Kleiden, bei der Positionsveränderung im Bett, beim Aufsitzen, Aufstehen und Laufen“, erklärt der Leiter der Berufsfachschule für Pflege, Fridolin Bruckner. „Auch lernen sie, wie man beispielsweise vorbeugende Pflegemaßnahmen durchführt, um Wundliegen, eine Lungenentzündung oder eine Thrombose zu vermeiden.“ Bei praktischen Einsätzen werden die Auszubildenden von qualifizierten Praxisanleitern sowie den Teams der Einsatzstellen angeleitet und unterstützt. Daneben erhalten die Auszubildenden Einblicke in einen Pflegebereich außerhalb des Klinikums.

Während des 700 Stunden umfassenden Unterrichts in der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe erfahren die Auszubildenden Wissenswertes über den Aufbau des menschlichen Körpers sowie Ursache, Diagnostik und Therapie von Erkrankungen. Nach der einjährigen, staatlich geprüften Ausbildung können Pflegefachhelfer in der Akutpflege im Krankenhaus, in der stationären Altenhilfe oder der ambulanten Pflege arbeiten.