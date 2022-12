Klarer Sieg für den ECDC Memmingen im Spiel der Herzen

Der ECDC Memmingen hat sich im letzten Heimspiel des Jahres in der Eishockey-Oberliga Süd gegen den HC Landsberg durchgesetzt. Mit 4:1 gewannen die Indians am Mittwochabend gegen die Riverkings und sicherten sich damit drei wichtige Punkte. Rund 2350 Zuschauer verfolgten die Partie, die unter dem Motto Spiel der Herzen ausgetragen wurde. Eine Spendensumme von rund 2500 Euro konnte gesammelt und der Kartei der Not übergeben werden. In den kommenden Tagen geht es für die Indians Schlag auf Schlag weiter – mit einigen Heimspielen.

Im ersten Drittel dominierten die Memminger das Spiel über weite Strecken. Landsberg konzentrierte sich zumeist auf die Defensivarbeit. Matej Pekr brach den Bann in der fünften Minute und traf zum 1:0. Jaroslav Hafenrichter erhöhte auf 2:0, was aufgrund zahlreicher Chancen absolut verdient war. Im zweiten Drittel legte der ECDC durch Lion Stange zum 3:0 nach. Landsberg gab sich aber noch nicht geschlagen und kam durch Frantisek Wagner zum 1:3. 56 Sekunden später stellte Maxim Kryvorutskyy mit dem 4:1 aber den alten Abstand wieder her. Im letzten Drittel brannte laut Mitteilung nicht mehr viel an.

Am Freitag (19.30 Uhr/SpradeTV) geht es für die Indians zum Jahresausklang zum EV Füssen. Die Gastgeber liegen in der Tabelle einen Rang vor dem ECDC. Mit einem Sieg könnte Memmingen mit Füssen gleichziehen. Der EVF ist zuletzt aber gut drauf gewesen und gewann deutlich gegen Klostersee und Passau. Die erste Partie in dieser Saison in Füssen verlor Memmingen mit 0:4, am Hühnerberg gewann der ECDC nach Verlängerung.

Zum Jahresanfang stehen gleich drei Heimspiele am Stück am Hühnerberg an. Die Indians starten am Montag, 2. Januar (19.30 Uhr), mit dem Derby gegen den EV Lindau. Am Mittwoch, 4. Januar (19.30 Uhr), kommen die Passau Black Hawks nach Memmingen, am Sonntag, 8. Januar (18 Uhr), gibt der Tabellenletzte EHC Klostersee seine Visitenkarte am Hühnerberg ab.