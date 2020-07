Kian Fetic wechselt von Berg in die Regionalliga

Fußball-Regionalligist FC Memmingen hat die Zugänge vier bis sechs vermeldet: In Kian Fetic (TSV Berg) und Hasan Akcakaya (VfB Hohenems) kommen zwei weitere entwicklungsfähige Offensivtalente. Außerdem wurde in Thilo Wilke ein erfahrener Mann verpflichtet, der als Fußballer schon einiges erlebt hat und der für den Sportlichen Leiter Thomas Reinhardt Führungsspieler sein kann.

Kian Fetic (19, Angriff): Dieser Kontakt kam über einen Bekannten von Cheftrainer Esad Kahric zustande mit der Empfehlung, „den Jungen mit großem Potenzial einmal anzuschauen“. Der 1,89 Meter große Stürmer schaffte es beim TSV Berg zwar nicht, sich in der Verbandsliga festzuspielen. Bei allen Einsätzen in der zweiten Mannschaft in der Kreisliga traf Fetic aber mindestens einmal. In den Probeeinheiten in Memmingen fiel er laut Mitteilung durch „Willen und Beidfüßigkeit auf“. Fetic absolviert ein duales Studium in Ravensburg. Reinhardts Einschätzung: „Ein großes Talent mit Potenzial.“

Thilo Wilke (29 Jahre, Mittelfeld, Angriff): Beim Blick auf die Stationen des gebürtigen Franken darf er durchaus als schillernde Figur bezeichnet werden. Seine Stationen: FC Schweinfurt, TSV Aubstadt, TSV Abtswind, TSV Karlburg, FT Schweinfurt, Stipendium in die USA und Kapitän im Collegeteam der Shaw University Bears, Palm Beach (Florida), Med City (Minnesota), Australien und Neuseeland. Wilke hatte überlegt, auch noch in Asien und Afrika zu spielen, will jetzt aber doch sesshaft werden. Mit seiner amerikanischen Frau zieht er in die Region und schlug für Memmingen andere Angebote aus. „Mit seiner Erfahrung kann er der Mann werden, der unsere jungen Spieler anführt“, sagt Reinhardt.

Hasan Akcakaya (21, Mittelfeld): Der vielseitige Mittelfeldmann spielte für die Viktoria und Fortuna Köln unter anderem in der A-Junioren-Bundesliga. Mit der Familie zog er in den Süden und kommt nun vom österreichischen Regionalligisten VfB Hohenems zum FCM.