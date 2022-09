Kader des ECDC Memmingen erhält noch einmal Zuwachs

Nach einem spontanen Freundschaftsspiel gegen den Schweizer Zweitligisten Zürich kommt es für die Eishockeyspieler des ECDC Memmingen am Freitagabend zur ersten regulären Vorbereitungspartie gegen den österreichischen Erstligisten aus Feldkirch. Zum Ende des Trainingslagers wartet somit ein sehr dicker Brocken auf die neuen Indians.

Mit einer Partie gegen Feldkirch wollen sich die Indians, wie im vergangenen Jahr, auf die neue Oberligasaison einstimmen. Der Gegner ist aber kaum mehr wiederzuerkennen. Als die Möglichkeit auf einen Einstieg in die multinationale ICEHL (Teams aus Österreich, Italien und Ungarn) bestand, griffen die Verantwortlichen in Feldkirch zu und meldeten mit den Pioneers Vorarlberg ein neues Team für diese Spielklasse. Dies bedeutet gleichzeitig auch, dass der Kader massiv verstärkt wurde und an Durchschlagskraft gewonnen hat. Für die Indians ist es also ein weiterer harter Test, nachdem der deutsche Oberligist am Mittwoch kurzfristig gegen ein Farmteam der ZSC Lions aus Zürich spielte. Der Endstand lautete 10:1 für die Schweizer, die sich schon mehrere Wochen in der Vorbereitung befinden.

Noch bis Freitagabend sind die Indians im Trainingslager in Feldkirch, das am Dienstag begann. Mit dabei ist der 19-jährige Angreifer Maxim Mastic. Ihn haben die Memminger kurz vor dem Start der Vorbereitung in den Kader aufgenommen. Seine letzten Stationen waren der tschechische Club AZ Havirov sowie die RB Hockey Juniors aus Österreich. Er werde beim ECDC „allerdings vorerst nur in der Testspielen eingesetzt, da er noch nicht im Besitz eines deutschen Passes ist“, so die Indians in ihrer Mitteilung. Mastic ist in Wolfsburg geboren, allerdings slowakischer Staatsbürger. Sein Einbürgerungsverfahren läuft bereits, bei positivem Abschluss soll er als Center für die Indians auflaufen.