Kabarettist Bruno Jonas feiert Premiere in Memmingen

Bruno Jonas feiert am Sonntag, 6. November, um 18 Uhr in der Stadthalle Memmingen die Allgäu-Premiere seines Programms „Meine Rede“. Die Vorstellung ist der Ersatztermin für den 29. Oktober 2020, den 29. Oktober 2021 und den 23. Oktober 2022. Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Zum Programm heißt es in der Ankündigung: Bruno Jonas wählt die Form der Rede. Er lässt sich dabei gedanklich von Ambrose Bierce leiten, der gesagt hat: Redekunst ist die Verschwörung von Sprache und Handeln, um den Verstand zu hintergehen. Das Angebot, um sich das Hirn vernebeln zu lassen, ist vielfältig. Wer achtet schon auf sprachmanipulative Strategien, wenn sie unterhaltsam sind? Kant hat fälschlicherweise geglaubt, der Mensch müsse sich aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien. Heute befinden wir uns in einer Phase, in der sich der Mensch freiwillig in die Unmündigkeit aufmacht, weil es für ihn bequemer ist und mehr Spaß bringt.

Nummerierte Karten für den Abend gibt es vorab bei der Stadtinfo Memmingen, Telefon 08331 / 85 01 72), unter www.reservix.de oder bei der Kleinkunstbühne Memmingen unter www.kleinkunstbuehne-memmingen.de.