Indians feiern Kantersieg

Der ECDC Memmingen hat die einzige Partie des Wochenendes in überzeugender Manier gewonnen. Die Indians siegten beim EHC Klostersee mit 10:2. Beim Tabellenletzten sicherten sich die Memminger drei wichtige Zähler und taten dabei noch etwas fürs Torverhältnis. Nach 20 Minuten stand es bereits 4:1 für den ECDC, welcher in Oberbayern einen Start nach Maß erwischte. Förderlizenzspieler Luigi Calce brachte sein Team schon in der sechsten Minute in Führung, wenig später ließ Debütant Maxim Mastic das 2:0 folgen. Auch vom zwischenzeitlichen Anschluss ließen sich die Memminger an diesem Abend nicht verunsichern. Matej Pekr und Andrew Johnston stellten noch vor Ablauf des ersten Abschnitts auf 4:1 und ließen die mitgereisten Fans jubeln.

Die Partie war damit bereits früh entschieden, erst recht, nachdem Pekr und Pfalzer mit weiteren Treffern auf 6:1 erhöhten. Die Gastgeber, die dann den Torhüter wechselten, waren den Indians deutlich unterlegen, Coach Quinlan sprach auf der anschließenden Pressekonferenz sogar von einem „Klassenunterschied“. Dem zweiten Ehrentreffer durch Lynnden Pastachak ließ Pascal Dopatka den 7:2-Pausenstand folgen.

Das Team des ECDC machte dann auch im Schlussdrittel dort weiter, wo sie zuvor aufgehört hatten. Matej Pekr zeigte in Überzahl wieder einmal, dass seine Direktabnahmen kaum aufzuhalten sind und versenkte zum 8:2 für die Indians. Petr Pohl ließ dann, nach Vorarbeit von Pekr, das neunte Tor des Abend folgen. Den Schlusspunkt setzte der starke Donat Peter, der zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Vorlagen aufweisen konnte und anschließend zum Spieler des Abends gewählt wurde.

Da am Sonntag keine Partie für die Indians anstand, richtete sich der Blick bereits auf das kommende Wochenende. Am Freitagabend kommt es am Hühnerberg zum Duell mit dem EC Peiting. Beide Team trafen vor wenigen Wochen erst aufeinander, damals behielt Peiting die Oberhand. Mit Hilfe der Memminger Zuschauer und den letzten Erfolgen im Rücken, wollen die Indians die drei Punkte am Hühnerberg behalten.