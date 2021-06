Im Abschluss hat der FC Memmingen Probleme

Das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Regionalliga Bayern hat der FC Memmingen gegen den FC Dornbirn mit 1:2 verloren. „Ich bin ein bisschen positiv überrascht“, zeigte sich FCM-Trainer Esad Kahric aber durchaus angetan vom ersten Auftritt seiner Mannschaft. Die Memminger hatten gegen den österreichischen Zweitligisten aus dem Spiel heraus mehr Torgelegenheiten, im Abschluss haperte es allerdings.

Für die Offensive waren zunächst neben Oktay Leyla die Ex-Profis Timo Gebhart und Martin Dausch zuständig. „Ich hätte allein drei Tore machen müssen“, gab sich Dausch laut Mitteilung selbstkritisch, zeigte sich wie sein Trainer aber durchaus zufrieden mit den 90 Minuten. „Wir haben den Ball sauber laufen lassen. Für das erste Spiel nach acht Monaten Pause war es nicht schlecht.“ Beide Gegentreffer fielen nach Standardsituationen. Für Dornbirn trafen nach Eckbällen Stefan Lauf kurz vor der Pause per Kopfball und Florian Prirsch in der 59. Minute. „Die Standards haben wir noch nicht so trainiert“, meinte Kahric. „Wir sind auf einem guten Weg, den Teamgeist zu entwickeln, den wir brauchen.“

100 Zuschauer in der Memminger Arena

Der verdiente 1:2-Anschlusstreffer gelang dem Memminger Ikenna Ezeala (79.) – gegen seine Landsleute. Kahric setzte 20 Akteure ein, darunter die Zugänge Yannick Scholz (TSV Nürnberg-Buch) in der Innenverteidigung und Gabriel Galinec (FV Illertissen) im Mittelfeld. Pascal Maier, der vom FV Ravensburg zum FC Memmingen zurückgekehrt ist, verletzte sich.

100 Zuschauer verfolgten im Stehplatzbereich das erste Spiel in der Memminger Arena nach der langen Pause. Die Tribüne war Offiziellen und Medienvertretern vorbehalten, weil der FCM den aus seiner Sicht „völlig unsinnigen“ Aufwand mit fester Sitzplatzzuteilung und Überwachung nicht betreiben wollte.