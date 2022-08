Hölzerner Vogel landet am Airport

Eine entspannte Flugreise beginnt längst vor dem Start. Um auch den jungen Fluggästen die Zeit bis zum Take-Off so angenehm wie möglich zu gestalten, bietet der Flughafen Memmingen nun einen neuen Kinderspielplatz. Er soll aber auch dazu beitragen, den Airport als Ausflugsziel noch attraktiver zu machen.

Ob mit oder ohne Flugticket: Auf dem neuen Abenteuer-Spielplatz an der Ostseite des Terminals können Kinder jetzt spielend abheben. Denn im Mittelpunkt des rund 100 Quadratmeter großen Areals steht eine Phantasie-Gestalt: halb Vogel und halb Flugzeug. Das hölzerne, liebevoll gestaltete Element, von den Allgäuer Spielplatzspezialisten der Firma Cucumaz für den Airport maßgeschneidert, verspricht Spaß und Abwechslung. Dem Fliegen ist auch eine weitere begehbare Installation gewidmet, die an eine Röntgenanlage für Koffer erinnert. „Wir wollen sowohl unseren jungen Fluggästen wie unseren Besuchern damit eine nicht alltägliche Attraktion bieten“, erläutert Andras Loritz, Leiter der Abteilung Non-Aviation am Flughafen. Denn auch als Ausflugsziel möchte der Flughafen Memmingen weiter punkten. Das Gelände rund um das Terminal hat auch großen Gästen einiges zu bieten. Während der Nachwuchs den Spielplatz besucht, können die Erwachsenen im neugestalteten Biergarten entspannen. Ergänzt wird das gastronomische Angebot im Außenbereich des Terminals um den Gate 34 Imbiss und den Coffee Fellows Express. Und ganz kostenfrei gibt es für alle Besucher die Faszination des Fliegens. Denn ob vom Biergarten oder vom Spielplatz aus – der Blick auf das Vorfeld und die ankommenden und abfliegenden Maschinen ist jederzeit möglich.