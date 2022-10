Großeinsatz, Verletzte und Spielabbruch: Memminger Eishockeyfrauen mit unschönem Auftakt

Das erste Spiel der neuen Bundesligasaison am Samstagabend endete für die Frauen des ECDC Memmingen vorzeitig und wahrlich nicht so, wie es sich der Vizemeister vorgestellt hatte. Die Auftaktpartie gegen die EC Bergkamener Bären musste nach 40 Minuten beim Stand von 5:0 abgebrochen werden. Der Grund: Mehrere Spielerinnen hatten über Atembeschwerden und Übelkeit geklagt. Die Halle wurde komplett geräumt. Feuerwehr, Sanitätskräfte und THW waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zunächst sprach die Polizei von acht Leichtverletzten, mittlerweile heißt es, dass 46 Personen verletzt und im Krankenhaus behandelt wurden.

Alle Betroffenen wurden ins Klinikum Memmingen gebracht

Wie der Verein mitteilt, klagten fast alle Spielerinnen über Schwindel, Übelkeit, Kopfweh oder Druck auf den Ohren. Alle Betroffenen seien im Klinikum Memmingen durchgecheckt und behandelt worden. Der Großteil beider Teams konnte das Krankenhaus nachts noch verlassen, andere Spielerinnen mussten dagegen zur Überwachung bleiben. Bei anschließenden Messungen wies die Feuerwehr einen leicht erhöhten Kohlenmonoxidgehalt in der Halle nach. Die Ursache ist bislang noch nicht genau geklärt. die Polizei geht jedoch von einem Defekt am Verbrennungsmotor an einer der Eismaschinen aus. Ein Gasleck in der Eishalle wurde ausgeschlossen.