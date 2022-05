Fünf Spieler verlassen den ECDC Memmingen

Der ECDC Memmingen hat nach der Vizemeisterschaft in der Eishockey-Oberliga fünf Abgänge bekannt gegeben. Goalie Niklas Deske sowie die Stürmer Leon Abstreiter, Marc Hofmann, Alec Ahlroth und Max Lukes werden die Indians verlassen. Bei der Trainersuche laufen laut Mitteilung die finalen Gespräche: In den kommenden Tagen soll der Nachfolger von Sergej Waßmiller feststehen.

Nach drei Jahren in Memmingen zieht es Leon Abstreiter zur kommenden Saison wieder näher in Richtung Heimat. Der 24 Jahre alte Stürmer hat laut der ECDC-Mitteilung einen Vertrag beim Bayernligisten Erding unterschrieben. Abstreiter gelangen in der gerade zu Ende gegangenen Saison zwölf Punkte in 52 Spielen. Der flexibel einsetzbare Landshuter überzeugte laut den Indians immer mit Einsatzfreude und körperbetonter Spielweise.

Seit zwei Spielzeiten gehörte Marc Hofmann dem Indians-Team an. Der gebürtige Kemptener kam in der Saison 2021/22 verletzungsbedingt nur auf 43 Spiele, in denen ihm 13 Punkte gelangen. Das vorgelegte Vertragsangebot der Memminger lehnte der 20-Jährige ab.

Alec Ahlroth zählte zu den positiven Überraschungen der abgelaufenen Saison. Der 21 Jahre alte Deutsch-Finne kam kurz vor Ablauf der Saison 2020/21 nach Memmingen. Seinen endgültigen Durchbruch schaffte er in der abgelaufenen Spielzeit. 50 Punkte und ein dauerhafter Platz unter den besten sechs Angreifern rückten Ahlroth ins Rampenlicht, sodass mehrere Zweitligisten auf ihn aufmerksam wurden. Ahlroth wird seine Karriere in der DEL2 fortsetzen.

Max Lukes verlässt den ECDC nach nur einem Jahr aus beruflichen Gründen. Der 26 Jahre alte Angreifer kam aus Kaufbeuren an den Hühnerberg und steigerte sich im Verlauf der Saison erheblich. Gerade in den Play-offs überzeugte er mit neun Punkten in 15 Spielen. Nun legt Lukes den Schwerpunkt aber auf die Karriere neben dem Eis.

In Niklas Deske steht auch ein fünfter Abgang bereits fest. Der Goalie wurde während der Saison verpflichtet, als die Indians Probleme auf der Torwartposition hatten. In fünf Spielen für die Indians war Deske viermal siegreich.

Nachdem am Wochenende die letzten Abschlussgespräche mit Spielern waren, wird es in den kommenden Wochen weitere Kaderneuigkeiten geben. „Wir hoffen, dass wir den Umbruch im Team so klein wie möglich halten können und sind hier guter Dinge“, sagt der Sportliche Leiter Sven Müller. Weitere Abgänge sind aber durchaus möglich. Priorität hat vorerst die Verpflichtung des neuen Trainers.