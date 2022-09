FC Memmingen verpflichtet noch einen Torhüter

Der Fußball-Bayernligist FC Memmingen hat in Tobias Werdich noch einen weiteren Torhüter verpflichtet. Nachdem Maximilian Beinhofer pausiert, sah der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt laut Mitteilung noch Handlungsbedarf. Mit dem 19-jährigen Werdich, der aus Weißenhorn stammt und beim VfB Stuttgart in der A- und B-Junioren-Bundesliga spielte, stehen nun wieder fünf Schlussleute für den Bayernliga- und U21-Kader zur Verfügung.

Das Risiko mit nur vier Torleuten wäre laut FCM bei einem Ausfall zu groß gewesen. Aus den A-Junioren könnte wegen einer längerfristigen Verletzung auch kein Nachwuchsmann nach oben gezogen werden. Werdich hat zunächst für ein Jahr unterschrieben. Er holte in der vergangenen Saison mit dem VfB gegen Dortmund den DFB-Pokalsieg bei den A-Junioren und war bei der U16 dreimal für die DFB-Auswahl im Einsatz.

Problem Chancenverwertung

In der Liga muss der FCM als derzeit Zehnter am Samstag (14 Uhr) zum ersten Mal in der Bayernliga beim Tabellenvierten SV Kirchanschöring antreten. Für den dortigen Trainer Mario Demmelbauer „steht der FCM unter Wert da, weil er vier bis sechs Punkte liegen gelassen hat, die er eigentlich hätte holen müssen“. Beim FCM war jedoch die Chancenverwertung das Problem.