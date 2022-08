FC Memmingen trifft auf Topstürmer

Wer bleibt in den Top 5 der Fußball-Bayernliga? Diese Frage entscheidet sich bei einigen direkten Duellen am neunten Spieltag, so auch beim Auswärtsspiel des Tabellensiebten FC Memmingen am Samstag (14 Uhr) beim Tabellenfünften FC Deisenhofen.

Für den FC Memmingen wird es Zeit, wieder sportlich Punkte zu sammeln. Auch wenn es die Zähler gegen den TSV 1860 München II nachträglich am Grünen Tisch gab, ist die Mannschaft von Trainer Stephan Baierl in vier Pflichtspielen auf dem Rasen leer ausgegangen – das Pokalaus gegen Rain mitgerechnet. In drei der genannten vier Fälle war die Niederlage laut Mitteilung unnötig. Zu viele Torchancen wurden vergeben. Deisenhofen hat nach einem starken Saisonstart gegen Ismaning (1:5) sowie Ingolstadt II (2:3) zwei Niederlagen kassiert, sich zuletzt mit einem 2:0-Erfolg in Halbergmoos aber wieder gefangen.

Nico Karger ragt aus Deisenhofens Mannschaft heraus

Deisenhofen schnupperte bereits am Regionalliga-Aufstieg. Deshalb wurde die Sportanlage in Oberhaching (Deisenhofen ist ein Stadtteil) ausgebaut und erfolgreich mit einer Crowdfunding-Aktion Geld für den Bau von Sitzplätzen und einer Tribüne gesammelt. Aus der Mannschaft ragt Nico Karger heraus. Der ehemalige Profi des TSV 1860 München will „nur noch aus Spaß“ kicken – der 29-jährige Stürmer erzielte aber bereits sieben Saisontreffer und ist einer der besten Bayernliga-Stürmer.