FC Memmingen muss wieder unter der Woche ran

Für den bayerischen Fußball-Regionalligisten FC Memmingen steht mit dem BFV-Toto-Pokal zwischen zwei Punktspielen eine weitere englische Woche an. Der Auftritt in der zweiten Hauptrunde am Dienstag (17.45 Uhr) bei Türkspor Augsburg wird laut FCM-Mitteilung kein Spaziergang. Augsburg ist Tabellenzweiter der Bayernliga Süd.

Vom großen Münchner Bruder Türkgücü hat sich der schwäbische Ableger Türkspor Augsburg – nach eigener Aussage mit der Gründung 1968 sogar der älteste türkische Verein in Bayern – einige Anleihen genommen. So kicken Fabio Leutenecker und Yasin Yilmaz nun in Augsburg. Weitere Spieler mit Regionalliga-Format wie Kevin Feucht, Dominik Weiß oder der beim FC Bayern ausgebildete Daniel Hägler wurden im Sommer verpflichtet.

Einige Reservisten dürfen sich beweisen

Memmingens Trainer Esad Kahric wird mit seinem aktuell verfügbaren Regionalligakader antreten, um die schwere Pokalaufgabe zu lösen und ins Achtelfinale einzuziehen. Einige Stammkräfte werden aber laut FCM geschont, einige Reservisten dürfen sich daher von Beginn an beweisen. Karten für das Pokalspiel in der Bezirkssportanlage Haunstetten gibt es an der Tageskasse.