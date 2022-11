FC Memmingen muss Ansprüche herunterschrauben

Der TSV Kottern hat den FC Memmingen in eine Herbstdepression gestürzt. Zum Rückrunden-Auftakt der Bayernliga siegten die Kemptner Vorstädter im Allgäuer-Duell vor über 1000 Zuschauern verdient mit 2:0 (1:0).

Zwei Ex-Memminger erzielen die Tore

Die Gäste waren schnell im Derbymodus, in den der FCM während des gesamten Spiels nicht recht hineinfand. Kapitän Matthias Joachim, einer von sieben Ex-Memmingern in der Startelf der Gäste, brachte per Sonntagsschuss Kottern in Führung (18. Minute). Als mit Dennis Hoffmann aus der Drehung heraus ein weiterer Ex-Memminger das Ergebnis auf 2:0 stellte, versuchte es Baierl mit einem Dreifach-Wechsel, der aber auch keine Initialzündung mehr brachte. Als Bauer wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz flog, konnte Kottern den Sieg locker nach Hause spielen.

Kottern blieb damit im fünften Spiel unter Wiblishausers Regie ungeschlagen, holte 13 von 15 möglichen Punkten. Der FC Memmingen muss seine Ansprüche nach den beiden Heimniederlagen in Folge herunterschrauben, auch wenn andere aus dem Verfolgerfeld auch gepatzt haben.