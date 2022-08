FC Memmingen legt Protest gegen Spielwertung ein

Der Fußball-Bayernligist FC Memmingen hat beim Sportgericht Protest gegen die Wertung des Spiels gegen den TSV 1860 München II eingelegt. Das Heimspiel am vergangenen Mittwoch hatte der Regionalliga-Absteiger mit 0:1 verloren – die Junglöwen sollen aber einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt haben. Nähere Auskünfte gibt der FCM laut Mitteilung aufgrund des „schwebenden Verfahrens“ nicht.

Bei 1860 München II hatte gegen Memmingen Alexander Freitag gespielt, der tags zuvor beim Drittligaspiel der Löwen gegen den SV Meppen eingewechselt wurde. Laut Spielordnung müssen zwischen zwei Einsätzen eines Spielers, der sein 23. Lebensjahr vollendet hat, für zwei verschiedene Mannschaften allerdings mindestens 48 Stunden liegen – in diesem Fall waren es nur 23.

Pokal-Achtelfinale gegen den TSV Rain

Sportlich wollen die Memminger nach der bitteren 1:5-Klatsche in der Bayernliga beim SV Schalding-Heining wieder positive Schlagzeilen schreiben. Am Dienstag (19.30 Uhr) geht es im BFV-Toto-Pokal gegen den Regionalligisten TSV Rain um den Einzug ins Achtelfinale. Angesichts des Klassenunterschieds und der zuletzt gezeigten Leistung geht der FCM nach eigener Aussage aber als Außenseiter in die Pokalbegegnung.