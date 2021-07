FC Memmingen legt in der Offensive personell nach

Nachdem sich Ikenna Ezela zum österreichischen Fußball-Zweitligisten Vorwärts Steyr verabschiedet hat, hat der bayerische Regionalligist FC Memmingen kurzfristig noch einmal nachgelegt. Wie der FCM mitteilte, kommen in Gökalp Kilic (21, SSV Ulm 1846) und Arjon Kreyezi (22, VfB Eichstätt) zwei Verstärkungen für die Offensivabteilung. Beide wurden nach einwöchigem Probetraining für die kommende Saison verpflichtet und wollen laut Mitteilung „das Schaufenster Memmingen nutzen, um sich höherklassig zu empfehlen“.

Gökalp Kilic wurde in den vergangen beiden Jahren vom Zweitligisten FC Heidenheim zum Regionalligisten SSV Ulm 1846 ausgeliehen (acht Regionalliga-Spiele, ein Zweitliga-Einsatz). Der 21-Jährige entschied sich nach längerer Rückenverletzung, nicht in den Profibereich zurückzukehren. Er will in Memmingen sportlich wieder Fuß fassen. Der Außenstürmer nimmt laut FCM deutliche finanzielle Abstriche hin und hat zunächst für eine Saison unterschrieben. Kilic will die Chance in der Regionalliga Bayern nutzen, um sich wieder höherklassig empfehlen zu können. In der Jugend spielte er in Heidenheim in der Junioren-Bundesliga. „In Gökalp Kilic konnten wir einen Spieler mit hoher Qualität für die Offensive gewinnen“, sagt Memmingens Sportlicher Leiter Thomas Reinhardt.

Arjon Kryeziu unternimmt in Memmingen einen neuen Anlauf, nachdem er in Eichstätt nicht wie gewünscht zum Zug gekommen ist. Für Eichstätt und Ingolstadt II bestritt Kryeziu 13 Regionalliga-Partien. Die Stärken des 22-jährigen zentralen Mittelfeldmanns liegen im Spiel nach vorne. Beim FC Ingolstadt war er Kapitän der A- und B-Junioren. Kilic und Kryeziu sind die Zugänge sieben und acht des FCM. Für einen „Qualitätsspieler im Sturmzentrum“ wäre laut Reinhardt noch Platz.