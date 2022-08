FC Memmingen holt Auswärtspunkt

Der FC Memmingen hat in der Fußball-Bayernliga die eigene Pleitenserie gestoppt. Nach zwei Niederlagen in Folge gab es im Gastspiel beim FC Deisenhofen immerhin ein torloses Remis. Deisenhofens Torjäger und Ex-Sechziger Nico Karger kam am vergangenen Samstag zu keinem Torerfolg und – was auch wichtig war – hinten stand endlich einmal die Null.

Vor 200 Zuschauern wäre für den FCM aber auch noch mehr drin gewesen. Laut dem Sportlichen Leiter Thomas Reinhardt hat Memmingen in der Schlussphase einige „hundertprozentige Chancen“ zum möglichen Siegtreffer ausgelassen. Mehmet Fidan setzte den Ball knapp neben den Pfosten, Pascal Maier kam eine Fußspitze zu spät und der eingewechselte Leonard Zeqiri hätte ebenfalls den Siegtreffer machen können, wenn der Pass von Matthias Moser genauer gewesen wäre. Ansonsten gab es für beide Teams nicht allzu viele Chancen. Karger (bislang sieben Saisontreffer) ließ einige Weitschüsse ab, die aber kein Problem für FCM-Torhüter Martin Gruber darstellten.

In der Bayernliga geht es sehr eng zu

Die Nullnummer bringt die Memminger jedenfalls nicht recht weiter. Der Rückstand auf die beiden ersten Tabellenplätze beträgt aktuell fünf beziehungsweise vier Punkte. Das Feld ist hinunter bis zur Abstiegszone nach neun Spieltage noch ganz dicht beisammen. Kommenden Freitag (19.30 Uhr) soll im Heimspiel gegen den VfR Garching ein weiterer Schritt nach vorne gelingen.