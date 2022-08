FC Memmingen bekommt nachträglich drei Punkte

Der FC Memmingen hat am Grünen Tisch die Punkte des vor einer Woche mit 0:1 verlorenen Bayernliga-Heimspiels gegen den TSV 1860 München II zugesprochen bekommen. Laut Sportgerichtsurteil wird die Begegnung mit 2:0 für den FCM als gewonnen gewertet. Die Sechziger hatten Alexander Freitag eingesetzt und damit gegen die sogenannte Schutzfrist verstoßen. Im Pokal verpassten die Memminger derweil eine Überraschung gegen den Regionalligisten TSV Rain.

Alexander Freitag, Stiefsohn von Profitrainer Michael Köllner, war beim Drittligaspiel von 1860 gegen Meppen eingewechselt worden und hatte tags darauf dann auch in Memmingen gespielt. Zwischen den Einsätzen eines Akteurs über 23 Jahren in zwei aufstiegsberechtigten Mannschaften müssen laut den Statuten mindestens 48 Stunden liegen, in diesem Fall waren es allerdings nur 23 Stunden.

Zwar kann gegen das Sportgerichtsurteil innerhalb einer Woche theoretisch noch Einspruch eingelegt werden, aber die Lage ist laut FCM-Mitteilung „ziemlich eindeutig“. Die Tabelle sieht für den FC Memmingen damit freundlicher aus. Es geht mit 14 Punkten rauf auf den vierten Platz. 1860 II muss neben dem Punktabzug noch 300 Euro Geldstrafe bezahlen sowie die Verfahrenskosten tragen.

Sportlich lief es für den Bayernligisten FCM in der 2. Hauptrunde des BFV-Toto-Pokals nicht erfolgreich. ausgeschieden. Bei der 1:3-Heimniederlage vor nur 416 Zuschauern gegen den Regionalligisten TSV Rain wäre für Memmingen laut eigener Aussage mehr drin gewesen. Ein dicker Torwartpatzer und ein vergebener Foulelfmeter verhinderten allerdings eine Überraschung am 46. Geburtstag des FCM-Trainers Stephan Baierl. „Die Jungs haben Gas gegeben und gut Fußball gespielt. Aber wir haben spielentscheidende Fehler gemacht“, meinte Baierl. Torhüter Lino Volkmer ließ sich vor dem 0:2 viel zu leicht den Ball von Kevin Gutia klauen, kurz nach der Pause verschoss Oktay Leyla einen Foulelfmeter. Kurz darauf fiel das 0:3, mehr als den Anschlusstreffer durch Leonard Zeqiri schaffte Memmingen nicht.

Rain freute sich neben dem Achtelfinaleinzug über 650 Euro Preisgeld von Lotto Bayern. Die einzige Überraschung in der 2. Runde gelang dem Bayernligisten SV Schalding-Heinig mit 4:1 gegen den Regionalligisten SV Heimstetten.