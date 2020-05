Ex-Ravensburger de Paly wechselt nach Memmingen

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen kann einen weiteren Zugang für die Defensive bekannt geben. Mit Philipp de Paly kommt ein etablierter Zweitliga-Verteidiger nach Memmingen. Der 26 Jahre alte Linksschütze wechselt vom ESV Kaufbeuren zu den Indians und unterschreibt einen Vertrag über zwei Spielzeiten.

Eine große Verstärkung, da sind sich die Indians in ihrer Mitteilung sicher, für die Memminger Hintermannschaft präsentieren die Verantwortlichen der Indians nun ihren Fans. Nach über sieben Jahren in der zweiten Liga wechselt Philipp de Paly an den Hühnerberg. Der 1,85 Meter große Abwehrakteur unterschrieb vor wenigen Tagen einen Vertrag für die kommende Saison und freut sich auf die neue Herausforderung in Memmingen.

Das Kaufbeurer Eigengewächs debütierte bereits in der Saison 2011/12 für das Profiteam der Buron Joker und konnte sich in den folgenden Spielzeiten immer mehr etablieren. Der Verteidiger, der teilweise auch im Sturm eingesetzt wurde, lief anschließend drei Jahre für den Ligarivalen Ravensburg Towerstars auf, ehe de Paly 2017 wieder nach Kaufbeuren zurückkehrte. Nach sportlich sehr erfolgreichen Jahren verletzte er sich in der vergangenen Saison frühzeitig und fiel lange aus. Pünktlich zum Schlussspurt der Endrunde schaffte er es aber wieder zurück ins Team und war ein wichtiger Bestandteil der Play-off-Qualifikation des ESVK. Nun kommt es, nach mehr als 350 Spielen in der zweithöchsten Spielklasse, zum Wechsel nach Memmingen.

Als „absoluten Glücksfall für den ECDC“ bezeichnet der Sportliche Leiter Sven Müller die Verpflichtung de Palys. Die Indians rechneten lange Zeit nicht damit, dass der Defensivspieler tatsächlich für einen Wechsel zur Verfügung steht und gingen fest von einem Verbleib in der DEL2 aus. Als sich aber die Möglichkeit bot, ging alles sehr schnell und de Paly sagte den Indianern vor wenigen Tagen für zwei Spielzeiten zu. „Philipp ist ein sehr hart arbeitender Verteidiger, der unserer Abwehr zusätzliche Stabilität verleihen wird. Er ist im besten Alter und hat bereits viel Erfahrung gesammelt. Mit seinen vorhandenen Qualitäten wird er eine wichtige Rolle bei uns übernehmen“, sagt Müller.