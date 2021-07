Erster Punkt für den FC Memmingen - Englische Woche in der Regionalliga Bayern

Durch einen Torwartfehler von Mustafa Özhitay hat der FC Memmingen am Freitag seinen Premierensieg in der laufenden Saison der Regionalliga Bayern nur knapp verpasst. In der 88. Minute tauchte der sonst so sichere Keeper nach einer Ecke unter dem Ball durch und ermöglichte dem SC Eltersdorf so durch Ardit Topalaj den Treffer zum 1:1 (0:0)-Endstand.

Für die Memminger war es ein bitteres Gegentor. Denn um am Ende in Führung zu liegen, musste das Team von Cheftrainer Esad Kahric viel investieren. Innenverteidiger Timo Hirschle sah in der 53. Minute die Gelb-Rote-Karte wegen wiederholten Foulspiels – der FCM spielte knapp 40 Minuten in Unterzahl. Es drohte der komplette Fehlstart nach der 1:4-Auftaktpleite in Heimstetten, aber die Memminger stemmten sich dagegen und gingen dann sogar mit einem Mann weniger in Führung: Routinier Martin Dausch erzielte ein sehenswertes Freistoßtor zum 1:0 (66.). Damit belohnte sich der FCM für den Aufwand. Insgesamt entwickelte der Gastgeber im ersten Heimspiel der Saison mehr Druck auf das gegnerische Tor und hatte – abgesehen von einem Lattenknaller der Gäste – auch die besseren Chancen. So wäre in der Nachspielzeit noch der Memminger Führungstreffer zum 2:1 möglich gewesen. Kahrics Umstellungen gegenüber dem Auftritt in Heimstetten funktionierten. Vor 350 Zuschauern durfte unter anderem Emirhan Baysal aus den eigenen Junioren ran, der beim FCM nun einen Dreijahresvertrag bekam.

Die nächsten Spiele des FC Memmingen

Dem FCM bleibt keine Zeit zum Verschnaufen. In der Regionalliga Bayern gibt es eine Englische Woche. Memmingen gastiert beim VfB Eichstätt (Dienstag, 18.30 Uhr) und empfängt den FV Illertissen (Freitag, 19.30 Uhr).