Ensemble lädt an Halloween zur „Rocky Horror Show“

Die „Rocky Horror Show“ mit dem Show-Ensemble „Joy of Voice – Stage Art“ ist am Montag, 31. Oktober, im Café Bienvenue in Memmingen zu sehen. Laut Pressemitteilung des Veranstalters wird ein schaurig-gruseliger Abend mit ausdrucksstarken Liedern aus den Genres Pop, Rock und Musical präsentiert.

Der Halloween-Abend wird kulinarisch begleitet von einer herbstlichen Suppe und Häppchen sowie einem Aperitif. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 59 Euro pro Person inklusive Aperitif, Suppe und Häppchen. Reservierungen sind unter Telefon 08331 / 941 15 29 möglich.