ECDC Memmingen zeigt sich seinen Fans

Der Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen hat am Samstag (Einlass ab 18 Uhr) seine Saisoneröffnung. Die Fans haben die erste Gelegenheit, das neue Team der Indians kennenzulernen. Die Veranstaltung im Maximilian-Kolbe-Haus (Donaustraße 1) beinhaltet laut Mitteilung unter anderem die Vorstellung aller Mannschaften des ECDC. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Zuerst präsentieren sich die Nachwuchsmannschaften der Young Indians, ehe das Bundesligateam der Frauen sowie die aktuellen Oberliga-Vizemeister auf die Bühne gebeten werden. Als Ausklang des Abends planen die Verantwortlichen eine Opening-Party mit DJ. Rund um die Veranstaltung steht das neu formierte Team des ECDC um den neuen Trainer Björn Lidström für Fotos, Autogrammwünsche oder lockere Gespräche zur Verfügung. Für den Schweden Lidström ist es die erste Trainerstation im deutschen Eishockey.

Fanartikel im Angebot

Rund um die Veranstaltung gibt es laut den Indians vergünstigte und neue Fanartikel. Ein Dauerkartenverkauf sowie die Abholung bereits vorbestellter und bezahlter Karten findet ebenfalls bei der Saisoneröffnung statt. Das erste Pflichtspiel in der neuen Oberligasaison bestreiten die Memminger am Freitag, 30. September (19.30 Uhr), beim DEL2-Absteiger EC Bad Tölz. Das erste Heimspiel am Hühnerberg ist zwei Tage später gegen Weiden.