ECDC Memmingen verstärkt die Abwehr

Mit dem 20 Jahre alten Leon Kittel wechselt ein weiterer vielversprechender Defensivspieler zum Eishockey-Oberligisten ECDC Memmingen. Der Verteidiger kommt vom ESV Kaufbeuren zu den Indians, für die er in der abgelaufenen Saison bereits sechs Spiele mit Förderlizenz bestritt.

Nach den Verpflichtungen von Philipp de Paly, Christopher Kasten und Linus Svedlund füllt sich die Abwehr der Indians damit zusehends. Kittel stammt aus der Jugend des ESV Kaufbeuren, für die er in allen Nachwuchsteams auflief. In den letzten Jahren war er Leistungsträger im DNL-Team, weshalb er vor der letzten Spielzeit mit einem Vertrag für den DEL2-Kader ausgestattet wurde.

Der 20 Jahre alte Linksschütze gilt als großes Talent, das über einen sehr harten Schlagschuss verfügt, schreibt der ECDC in einer Pressemitteilung. „Leon ist ein wirklich interessanter Spieler für uns. Bei den Einsätzen in Memmingen hat er einen sehr guten Eindruck hinterlassen, sodass wir bereits früh in Gesprächen waren“, wird der Sportliche Leiter der Indians, Sven Müller, zitiert.

Zugleich vermelden die Memminger den Verbleib von Verteidiger Sven Schirrmacher. Der 28-Jährige geht in seine neunte Spielzeit am Hühnerberg und will nach langwieriger Verletzung im letzten Jahr wieder voll angreifen. Als einer der wenigen Rechtsschützen im Kader nimmt Schirrmacher eine wichtige Rolle im Team ein, seine Verletzung, die ihn monatelang außer Gefecht setzte, war für die Verantwortlichen ein großer Schock gleich zu Beginn der Runde.

Nach überstandener Operation griff er kurz vor den Play-offs noch einmal ins Geschehen ein, ehe das Corona-Aus auch sein Comeback abrupt beendete. Schirrmacher blickt auf über 200 Drittligaspiele für Memmingen, Peiting und Sonthofen zurück, in knapp 200 Partien in der Bayern- und Oberliga ging er für die Indians aufs Eis und erzielte dabei rund 100 Punkte.