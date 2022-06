ECDC Memmingen verpflichtet jungen Goalie – neue Aufgabe für Routinier

Der ECDC Memmingen hat die Planungen auf der Torhüter-Position für die kommende Saison in der Eishockey-Oberliga Süd abgeschlossen. Stammgoalie Marco Eisenhut sowie der junge Zugang Leon Meder besetzen laut Mitteilung der Indians die beiden ersten Stellen im Tor. Routinier Joey Vollmer soll die beiden Goalies unterstützen und in Zukunft auch als Trainer beim ECDC Aufgaben übernehmen.

Starke Leistungen in den Play-offs

Die Memminger Indians können damit ihren großen Rückhalt der abgelaufenen Spielzeit halten und gehen mit Goalie Marco Eisenhut als Nummer 1 in die neue Saison. Der 27 Jahre alte Linksfänger wechselte im vergangenen Sommer nach mehreren Jahren in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) und der DEL2 ins Allgäu und etablierte sich als Stammtorwart bei den Memmingern. Insgesamt stand Eisenhut in 25 Spielen der Hauptrunde zwischen den Pfosten, ausgebremst wurde der Goalie allerdings im Dezember, als er für längere Zeit krankheitsbedingt ausfiel. In den Play-offs wurde der gebürtige Deggendorfer in jeder Partie eingesetzt, auch mehrere Blessuren konnten ihn laut Mitteilung des ECDC nicht stoppen. Mit starken Leistungen hatte Eisenhut großen Anteil daran, dass die Indians bis ins Play-off-Finale kamen. Diese Serie verlor Memmingen gegen die Eisbären Regensburg, die damit in der kommenden Saison in der DEL2 spielen.

Über Freiburg, Rostock und Passau nach Memmingen

Eisenhuts neuer Back-up beim ECDC ist ein junger Goalie. Vom Memminger Ligakonkurrenten EHF Passau Black Hawks wechselt Leon Meder an den Hühnerberg.Der Linksfänger wurde beim EHC Freiburg ausgebildet, wo er auch erstmals Profiluft schnuppern durfte. Der Durchbruch gelang dem 23-Jährigen beim Nord-Oberligisten Rostock, ehe er in der vergangenen Saison für Passau in der Oberliga Süd zum Einsatz kam. Insgesamt kann Meder bereits knapp 50 Einsätze in der dritten Liga vorweisen. Bei den Indians soll er den etablierten Stammtorhüter Marco Eisenhut entlasten und seine persönliche Entwicklung vorantreiben. „Leon besitzt noch einiges an Potenzial“, sagt der Sportliche Leiter Sven Müller. „Wir wollen ihm dabei helfen, dies auszuschöpfen und sind uns sicher, dass er für uns eine sehr gute Wahl auf der Torhüterposition sein wird.“

Der Routinier soll die nächste Generation anleiten

Als dritter Goalie bleibt auch Routinier Joey Vollmer den Indians ein weiteres Jahr erhalten. Allerdings werden sich die Aufgaben des inzwischen 42-Jährigen etwas ändern. Vollmer, der seit 2016 in Memmingen aktiv ist, wird bei den Indians in Zukunft auch als Torwarttrainer eingesetzt. Laut dem ECDC soll Vollmer sowohl mit den beiden Goalies aus der ersten Mannschaft arbeiten als auch regelmäßig Einheiten im Nachwuchs leiten und so seine Fähigkeiten an die nächsten Generationen weitergeben.

Vollmer kam in der abgelaufenen Saison zu zwölf Einsätzen während der Hauptrunde – acht Siege, darunter zwei Shut-outs, standen dabei für ihn zu Buche. Mehrere krankheitsbedingte Ausfälle verhinderten weitere Starteinsätze für den Torhüter, der bereits für München, Bietigheim und Garmisch-Partenkirchen aktiv war. Rund 175 Spiele bestritt Vollmer für die Indians. „Bereits mehrmals in den vergangenen Jahren mussten wir erfahren, dass die Stelle des dritten Torhüters von großer Bedeutung ist“, meint Müller. „Wir sind froh, dass wir mit Joey eine so tolle Lösung gefunden haben und er dem ganzen Verein mit seiner großen Erfahrung weiterhelfen wird.“