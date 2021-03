ECDC Memmingen verpasst eine Überraschung knapp

Der ECDC Memmingen hat das erste Spiel des Play-off-Viertelfinals in der Eishockey-Oberliga Süd gegen die Eisbären Regensburg mit 2:3 verloren. In der Oberpfalz hielten die Indians gegen den Hauptrundenmeister gut mit, verloren nach Führung aber doch noch. Ein Verteidiger kehrte nach seiner Sperre gleich erfolgreich zurück.

Ein guter Auftritt des ECDC rund um den starken Goalie Joey Vollmer brachte am Dienstagabend nichts Zählbares. Die Eisbären Regensburg gehen in der Serie „Best of Five“ mit 1:0 in Führung und kommen am Freitag (20 Uhr) mit Rückenwind nach Memmingen. Dabei gingen die Indians am Dienstagabend sogar in Führung. Christopher Kasten verwandelte einen Alleingang in der elften Minute zum 1:0. Kasten hatte pünktlich zum Play-off-Start seine Sperre verbüßt. Der Indians-Verteidiger hatte im letzten Hauptrundenspiel gegen Lindau wegen der Beleidigung eines Gegenspielers eine Matchstrafe erhalten und war für zwei Spiele gesperrt worden. Vom Deutschen Eishockey-Bund gab es auch eine Geldstrafe – laut Mitteilung der Memminger muss Kasten zudem noch Geld an einen gemeinnützigen Verein spenden.

Regensburg verzweifelt lange an Vollmer

Zurück zum Sportlichen: Die Regensburger scheiterten am Dienstag immer wieder an Vollmer, bis Tomas Schwamberger im zweiten Drittel etwas glücklich den Ausgleichstreffer erzielte. Die Eisbären nahmen das ECDC-Tor anschließend unter Dauerbeschuss, Jakob Weber brachte den Favoriten in Führung. Im dritten Drittel waren die Memminger wieder besser im Spiel, der Eisbären-Topscorer Nikola Gajovsky machte die Hoffnungen auf einen Ausgleich aber mit seinem 3:1 zunichte. In der 55. Minute verkürzte Lars Grözinger zwar auf 2:3, aber selbst in Überzahl schafften die Indians in der Schlussphase den Ausgleich nicht mehr.

Am Freitag (20 Uhr/SpradeTV) kommt es zum nächsten Duell des Ersten gegen den Neunten. Drei Siege sind nötig, um ins Play-off-Halbfinale einzuziehen. Auch die EV Lindau Islanders haben das erste Viertelfinale gegen den Favoriten Selber Wölfe verloren (1:4).