ECDC Memmingen verlängert mit zwei jungen Stürmern

So langsam ist der Kader des Eishockey-Oberligisten ECDC Memmingen komplett. Wie der Eishockey-Oberligist mitteilte, wurden nun die Verträge mit den Stürmern Leon Abstreiter und Alec Alroth verlängert. Der 23 Jahre alte Abstreiter geht in sein drittes Jahr bei den Indians, Ahlroth kam während der vergangenen Saison zum ECDC.

Linksschütze Leon Abstreiter ist der Sohn des langjährigen Nationalspielers Tobias Abstreiter und stammt aus der Eishockeyhochburg Landshut. Bei EVL durchlief Leon Abstreiter alle Nachwuchsteams und schaffte auch den Sprung in die Oberligamannschaft. 2019 wechselte der Stürmer nach Memmingen, wo er laut Mitteilung auch beruflich tätig ist. Abstreiter geht damit nun in seine dritte Saison bei den Indianern. In der vergangenen Spielzeit kam der 23-Jährige auf sieben Treffer und drei Vorlagen. „Was ihn für das Team aber so wertvoll macht, ist sein unermüdlicher und leidenschaftlicher Einsatz“, heißt es in der Pressemitteilung des ECDC. „Mit seiner kämpferischen und unangenehmen Spielweise“ soll er auch in der kommenden Saison ein fester Bestandteil der Memminger Offensive sein.

Ebenfalls weiter am Hühnerberg auflaufen wird der junge Deutsch-Finne Alec Ahlroth. Der Angreifer kam während der vergangenen Saison aus dem DNL-Team der Augsburger Panther nach Memmingen und hat beim ECDC nun einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben. Der 20-Jährige wurde in Wilhemshaven geboren, verbrachte einen großen Teil seiner Ausbildungszeit in Finnland. Nach zwei Jahren in Kanada folgte der Wechsel zum Nachwuchs des Augsburger EV. Bei den Indians wurde Ahlroth meistens als Mittelstürmer in der vierten Angriffsformation eingesetzt. Er soll in der kommenden Saison weitere Erfahrungen sammeln und sich durch gute Leistungen viel Spielzeit erkämpfen.

Die Memminger haben mittlerweile zwei Goalies, sieben Verteidiger und elf Stürmer unter Vertrag.