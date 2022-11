ECDC Memmingen stellt den Trainer frei – der Ex-Kapitän übernimmt

Als besondere Aktion in den Herbstferien erhalten Schüler und Studenten die Eintrittskarten für die Partie des ECDC Memmingen am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen den SC Riessersee zu vergünstigten Preisen. Alle Stehplatztickets kosten laut Mitteilung fünf Euro. Um den Rabatt zu nutzen, muss laut ECDC zwingend ein aktuell gültiger Schüler- oder Studentenausweis vorgezeigt werden. Die rabattierten Karten gibt es nur an der Abendkasse.

Der Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen hat sich von seinem bisherigen Cheftrainer Björn Lidström getrennt. Die Indians reagieren damit laut Mitteilung auf die anhaltend unbefriedigende sportliche Situation. Vorerst wird Co-Trainer und Ex-Kapitän Daniel Huhn das Traineramt beim ECDC übernehmen – das erste Mal am Mittwoch (19.30 Uhr) zu Hause gegen den SC Riessersee.

ECDC ist wenig überzeugend in die neue Saison gestartet

Björn Lidström ist bereits wieder Geschichte beim ECDC Memmingen. Die Verantwortlichen des Oberligisten teilten dem Schweden am Wochenende in einem Gespräch die Entscheidung mit. Lidström und der Sportliche Leiter Sven Müller informierten die Mannschaft am Montag, da verabschiedete sich der bisherige Trainer auch von seinem Team.

Grund für die Beurlaubung des 47-Jährigen „waren die meist nicht überzeugenden, sportlichen Leistungen der letzten Wochen“, wie es in einer Mitteilung des ECDC heißt. Die Memminger, die in der vergangenen Saison bis ins Play-off-Finale vorgestoßen waren, stehen momentan nur auf dem neunten Tabellenplatz der Eishockey-Oberliga Süd. „Die Nichterfüllung der eigenen Ansprüche sowie die Tatsache, dass nur kaum eine positive Entwicklung zu erkennen war“, sorgten letztlich für die Entscheidung zur Trennung. „Uns ist die Entscheidung, Björn freizustellen, sehr schwergefallen“, sagt Müller. „Er ist sehr kompetent und hatte das Team jederzeit hinter sich – es hat aber einfach nicht funktioniert.“ Lidström war vor Beginn der laufenden Saison als Nachfolger von Sergej Waßmiller nach Memmingen gekommen. „Trotz guter Trainingsleistungen konnte die Mannschaft das vorhandene Potenzial in den Spielen so gut wie nie abrufen und wirkte zum Ende hin sehr verunsichert, was sich in den Ergebnissen widergespiegelt hat“, meint Müller.

Nach der vergangenen Saison hat Huhn seine Karriere beendet

Interimstrainer wird Daniel Huhn. Der bisherige Co-Trainer und langjährige Kapitän der Indians leitete bereits das Training am Montag und wird in den kommenden Partien in verantwortlicher Position an der Bande stehen. Nach sechs Jahren in Memmingen hatte Huhn nach der erfolgreichen vergangenen Saison seine Spielerkarriere mit 35 Jahren beendet. Sein Debüt als Interimstrainer gibt Huhn bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) beim Heimspiel am Hühnerberg gegen den SC Riessersee. Den formstarken Gästen von der Zugspitze wollen die Indians Paroli bieten und ein Erfolgserlebnis feiern.

Das letzte Spiel unter Lidström hatte der ECDC am Freitagabend zwar mit 4:3 gewonnen, konnte aber auch in dieser Partie nicht überzeugen. Das soll gegen den SC Riessersee besser werden. Gints Meija wird den Memmingern allerdings fehlen – der Stürmer kassierte gegen Klostersee eine Matchstrafe wegen eines Checks gegen den Kopf und Nacken und ist gesperrt. Am Freitag beim Gastspiel des ECDC bei den EV Lindau Islanders wird Meija wieder im Kader stehen. Auch auf Maxim Mastic, der weiter auf seinen deutschen Pass wartet, müssen die Indians verzichten. Die Verantwortlichen rechnen dafür mit einer Rückkehr von Pascal Dopatka, der zuletzt krankheitsbedingt pausieren musste.

Der SCR, von vielen Experten vor der Saison als Kandidat für die Top 4 gesehen, kommt immer besser in Fahrt. Mit fünf Siegen in Folge hat sich die Mannschaft des Ex-Bundestrainers Pat Cortina auf Rang fünf vorgearbeitet.