ECDC Memmingen muss zu Hause ins Entscheidungsspiel

Der ECDC Memmingen hat am Montagabend das vierte Spiel in Hannover mit 0:4 verloren und hat damit auch seinen zweiten Matchball im Play-off-Halbfinale der Eishockey-Oberliga nicht genutzt. Damit kommt es am Mittwoch (19.30 Uhr) zum Entscheidungsspiel am Memminger Hühnerberg um das letzte Finalticket.

Nach der bitteren 4:5-Heimniederlage nach Verlängerung trotz zwischenzeitlicher 4:0-Führung am Samstag waren die Memmingen Indians in Hannover auf Wiedergutmachung aus. Der mit 4156 Zuschauern gut gefüllte Pferdeturm trieb die Gastgeber aus Hannover allerdings voran, die mit viel Selbstvertrauen gegen den ECDC auftraten. Bereits in der zweiten Minute erzielte Parker Bowles das 1:0 für Hannover. Memmingen fand nicht zu seinem Spiel und tat sich gegen beflügelte Hannoveraner sehr schwer.

Hannover nutzt Chancen eiskalt

Im zweiten Drittel drängte der ECDC auf den Ausgleich, was durch einen individuellen Fehler aber zunichte gemacht wurde. Die Hausherren nutzten diese Gelegenheit zum 2:0. Auch im letzten Drittel wollte bei Memmingen nicht wirklich etwas gelingen. Hannover nutzte seine Chancen eiskalt aus, während die Indians vergeblich auf den Anschlusstreffer warteten. Trotz zahlreicher Chancen gab es keinen Treffer. Branislav Pohanka stellte mit seinem Doppelpack das Ergebnis auf 4:0.

Damit kommt es am Mittwoch zum alles entscheidenden Spiel am Hühnerberg. Der Sieger trifft ab Freitag im Play-off-Finale auf die Eisbären Regensburg.