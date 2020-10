ECDC Memmingen muss in Quarantäne

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen muss einen Rückschlag in der Vorbereitung auf die neue Saison hinnehmen. Zwei Spieler der Indians wurden vor kurzem positiv auf das Coronavirus getestet, die Mannschaft befindet sich nun in Quarantäne. Das gab der Club am Mittwochnachmittag bekannt.

Nachdem einige Spieler Symptome aufwiesen, seien umgehend mehrere Tests veranlasst worden. Zwei davon haben sich mittlerweile als positiv herausgestellt. Bereits vorsorglich hatten die Indians zuvor Trainingseinheiten abgesagt. Die Verantwortlichen erwarten in der nächsten Zeit die noch fehlenden Rückmeldungen. Zwei Spieler mit Symptomen seien aber bereits negativ getestet worden.

Die Testspiele am kommenden Wochenende gegen Lindau und Freiburg wurden abgesagt. Das Team des ECDC steht vorerst unter häuslicher Quarantäne. Ob weitere Begegnungen betroffen sind, entscheidet sich in den nächsten Tagen.