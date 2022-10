ECDC Memmingen muss auf Jaroslav Hafenrichter verzichten

Gleich zwei Nachbarschaftsduelle stehen beim ECDC Memmingen am kommenden Wochenende an. Am Freitag empfangen die Indians den HC Landsberg in der Memminger Eissporthalle (20 Uhr). Tickets für das Heimspiel sind bereits erhältlich. Zwei Tage später geht es dann zum EV Füssen.

Großer Einsatz nötig

Beide Gegner zählen laut ECDC-Mitteilung zu den nie aufgebenden Mannschaften, welche die Play-offs und damit den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben haben. Schon in den Vorjahren war immer großer Einsatz nötig, um Punkte einzufahren. Bis auf Führungsspieler Jaroslav Hafenrichter, der sich schwer verletzte und mindestens drei Monate ausfallen wird, kann ECDC-Trainer Björn Lidström auf den Rest des Kaders zurückgreifen.