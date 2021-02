ECDC Memmingen kämpft um die Pre-Play-offs

Der ECDC Memmingen reist am Freitag (20 Uhr) zum SC Riessersee nach Garmisch-Partenkirchen. Beim SCR erwartet die Memminger der aktuelle Viertplatzierte der Eishockey-Oberliga Süd. Am Sonntag empfangen die Memminger die EHF Passau Black Hawks am Hühnerberg (17 Uhr/beide Spiele bei SpradeTV).

Immer eng umkämpft sind die jüngsten Partien zwischen dem ECDC Memmingen und dem Altmeister SC Riessersee gewesen. Auch in dieser Saison benötigten beide Teams jeweils einen Kraftakt, um das Eis als Sieger zu verlassen. Einmal waren die Indians nach Verlängerung erfolgreich, beim Rückspiel folgte ein 2:1 für den SCR. Die Garmisch-Partenkirchener sind auch in dieser Saison eines der besten Teams der Oberliga Süd. Dennoch haben die Verantwortlichen des SCR bereits einen Trainerwechsel vorgenommen. Nach der Entlassung von Georg Kink soll Ron Chyzowski dem SCR das Heimrecht in den Play-offs sichern.

Am Sonntag (17 Uhr) folgt das vorletzte Heimspiel der Hauptrunde. Dann ist Passau in Memmingen zu Gast. Bei den Indians geht es in den noch vier anstehenden Partien vor allem um die sichere Qualifikation für die Pre-Play-offs.