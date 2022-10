ECDC Memmingen hofft auf das erste Erfolgserlebnis

Nach drei Niederlagen zum Start der neuen Oberligasaison stehen die Memminger Indians schon am zweiten Wochenende unter Zugzwang. Es war ein Start zum Vergessen aus Sicht der Memminger.

Motiviert ins Heimspiel

Am ersten Spieltag gab es in Bad Tölz einen Rückschlag, es folgte die Niederlage gegen die Blue Devils Weiden und die vermeidbare Niederlage in Höchstadt. Vor allem zu Hause gegen den EC Peiting (Freitag, 20 Uhr) ist der ECDC laut Mitteilung fast schon zum Siegen verdammt. Zwei Tage später folgt die Partie in Rosenheim.