ECDC Memmingen geht mit einer Niederlage ins Derby gegen Lindau

Der ECDC Memmingen kommt in der Eishockey-Oberliga Süd nicht in Schwung. Auch bei der Premiere von Daniel Huhn als Interimstrainer reichte es für die Indians nicht zu Punkten. Die starken Gäste des SC Riessersee siegten am Mittwochabend am Hühnerberg verdient mit 2:0. Für Memmingen steht nun das Derby der bislang Enttäuschten an: Am Freitag (19.30 Uhr) geht es zu den EV Lindau Islanders, die ebenfalls alles andere als zufriedenstellend in die neue Saison gestartet sind. Das nächste Heimspiel des ECDC ist am Sonntag (18 Uhr) gegen den DEL2-Absteiger Tölzer Löwen.

Das erste Drittel vor rund 1650 Zuschauern ging am Mittwochabend deutlich an die Gäste. Der SC Riessersee, mit fünf Siegen in Serie nach Memmingen gereist, gab klar den Ton an. Das Team des ehemaligen Bundestrainers Pat Cortina verpasste es aber, nach der Führung durch Veit Oswald einen weiteren Treffer nachzulegen. Auch, weil Marco Eisenhut im Memminger Tor eine starke Leistung zeigte.

Im zweiten Abschnitt kämpften sich die Indians, die auf Meija, Hafenrichter und Topol verzichten mussten, in die Partie. Eine leichte Überlegenheit reichte aber nicht aus, um den möglichen Ausgleich zu erzielen. Im Gegenteil: Kurz vor Drittelende mussten die Memminger sogar das 0:2 hinnehmen.

Dieses Ergebnis hatte bis zum Ende der Partie Bestand, auch wenn die Indians im dritten Drittel noch einmal versuchten, alles in die Waagschale zu legen. „Insgesamt war das aber nicht genug, um die abgeklärten Gäste wirklich in Bedrängnis zu bringen“, heißt es in der Mitteilung der Memminger. Zu viele einfache Fehler, fehlendes Selbstvertrauen und mangelndes Scheibenglück hinderten die Indians ein ums andere Mal am Erfolg. „Trotzdem sollte dieser, über kurz oder lang, mit dem gezeigten Einsatz wieder zurückkehren“, schreiben die Memminger. Das betonte Interimstrainer Daniel Huhn auch in der Pressekonferenz.

Am Freitag geht es für den ECDC nach Lindau. Am Bodensee wird Gints Meija nach seiner Sperre wieder mitwirken können. Die Memminger treffen auf den letzten Gegner, gegen den sie in der aktuellen Saison noch kein Spiel bestritten haben. Auch der EVL hinkt den Erwartungen aktuell hinterher und entließ am Donnerstag Trainer Stefan Wiedmaier. Die Islanders hatten sich über den Sommer zwar ordentlich verstärkt, liegen in der Tabelle aber hinter drin. Die gefährlichsten Spieler sind für den ECDC Vincenz Mayer sowie die Kontingentspieler Arturs Sevcenko, Martin Mairitsch und Skylar Pacheco. In Eric Bergen und Marc Hofmann laufen zwei ehemalige Memminger für die Islanders auf.

Das Spiel am Bodensee beginnt um 19.30 Uhr und wird live auf SpradeTV übertragen. Das nächste Heimspiel des ECDC ist am Sonntag (18 Uhr) gegen den EC Bad Tölz.