ECDC Memmingen feiert wichtigen Sieg gegen Rosenheim

Der ECDC Memmingen hat am Sonntagabend den zweiten Tabellenplatz in der Eishockey-Oberliga Süd gefestigt. Die Indians gewannen zu Hause gegen den Tabellendritten Starbulls Rosenheim mit 3:2. Mehr als 1500 Zuschauer verfolgten das Topspiel am Hühnerberg.

Mit dabei im Aufgebot des ECDC waren in Martin Hlozek und Eric Bergen zwei Spieler des Kooperationspartners Ravensburg Towerstars. Auf einige verletzte Spieler mussten die Memminger weiterhin verzichten. Die ersten 20 Minuten waren laut Mitteilung von Schnelligkeit und guten Offensivszenen beider Teams geprägt. Auf beiden Seiten gab es Chancen, Memmingen nutzte eine – Sergei Topol traf mit einem satten Schuss zum 1:0.

Im zweiten Drittel glichen die Starbulls in der 32. Minute durch Aaron Reinig in Überzahl aus. Durch einen Doppelschlag der Memminger kippte das Spielgeschehen. Zunächst war Alec Ahlroth im Powerplay der Torschütze zum 2:1. Eine Minute später erzielte Hlozek mit einem Handgelenkschuss ins linke Eck das 3:1 für den ECDC. Die Starbulls versuchten alles, um heranzukommen, Memmingen war mit Kontern gefährlich. Den Gästen gelang durch Curtis Leinweber zwar noch das 2:3, doch am Sieg der Indians änderte sich nichts mehr. Zu kompakt und konzentriert agierten die Memminger, sodass Rosenheim auch in doppelter Überzahl der Ausgleichstreffer verwehrt blieb. Für die Memminger war es bereits der 20. Heimsieg im 21. Spiel am Hühnerberg in dieser Oberligasaison.

Das nächste Spiel des ECDC ist am Freitag (20 Uhr) wieder zu Hause gegen den HC Landsberg. Es ist die letzte Heimpartie der Memminger vor den Play-offs.