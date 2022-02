Durchsuchungen wegen Kinderpornografie

Aufgrund des Verdachts des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie hat die Polizei sieben Wohnungen und Gebäude in Schwaben durchsucht. Grund für die Ermittlungen waren kinderpornografische Videos und Bilder, die in Chat-Gruppen verbreitet wurden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Bei den Beschuldigten handle es sich um zur Tatzeit junge erwachsene Männer sowie einen Jugendlichen. Genaue Angaben zum Alter der Verdächtigen machte die Polizei zunächst nicht.

Dreißig Polizisten hätten bei den Durchsuchungen am frühen Mittwochmorgen in Memmingen und dem Landkreis Unterallgäu Smartphones, Computer, Tablets, eine Spielkonsole und weitere Speichermedien beschlagnahmt. Diese würden nun ausgewertet. Es seien in einer Cloud gespeicherte, strafrechtlich relevante Daten sichergestellt worden.

Zudem hätten die Beamten in zwei Fällen eine geringe Menge an Marihuana gefunden.