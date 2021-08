Der FC Memmingen enttäuscht und gibt Grund für Gebharts Fehlen an

Für den FC Memmingen ist das Regionalligaspiel bei der SpVgg Unterhaching am Dienstagabend eigentlich nach 45 Minuten gelaufen gewesen. 0:4 stand es aus Sicht der Memminger Fußballer. „Ich bin sehr enttäuscht von der ersten Halbzeit, so spielt man nicht in der Regionalliga“, wetterte FCM-Trainer Esad Kahric. Angesichts des klaren Vorsprungs nahm Hachings Trainer Sandro Wagner zur Pause drei seiner Stützen heraus, um sie für das Gipfeltreffen am Freitag gegen den FC Bayern München II zu schonen. Der FCM kam in der zweiten Halbzeit immerhin noch zu zwei Treffern.

Memmingen gab zudem eine deutliche Kabinen-Ansprache von Kahric Auftrieb. Angesichts zweier Aluminiumtreffer am Schluss durch Hasan Akcakaya und des eingewechselten Nico Fundel bei dessen Regionalliga-Comeback wäre ein besseres Ergebnis möglich gewesen, laut Kahric sogar der Ausgleich. Allerdings traf auch Unterhaching noch zweimal Pfosten und Latte. Der Drittliga-Absteiger Unterhaching ist nun voll im Titelrennen ist und rüstet personell nach. In Simon Skarlatidis (30, 1. FC Kaiserslautern) kam ein weiterer erfahrener Profifußballer dazu.

Der Memminger Defensivriegel hielt im Hachinger Sportpark vor 1400 Zuschauern nur neun Minuten. Christopher Ehlich, Patrick Hobsch per Elfmeter und der Bundesliga-erfahrene Stephan Hain schossen das 4:0 für Haching heraus. David Remiger und Pascal Maier verkürzten in der zweiten Halbzeit für den FCM.