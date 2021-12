Corona zwingt zwei Goalies der Indians zu einer Pause

Der ECDC Memmingen hat ganz kurzfristig auf der Goalie-Position nachlegen müssen. Wie der Eishockey-Oberligist am Dienstag mitteilte, wurde Niklas Deske verpflichtet. Der 27 Jahre alte Goalie war jahrelang in der Oberliga aktiv, etwa in Selb und zuletzt in Deggendorf. Die Memminger müssen bis auf Weiteres auf ihre Stammgoalies Marco Eisenhut und Joey Vollmer verzichten. Beide haben nach ihrer Corona-Erkrankung von den Ärzten keine Freigabe zur Rückkehr in den Spielbetrieb bekommen.

Die Indians können derzeit nur auf den 16 Jahre alten Nico Wiens zurückgreifen. Dem Goalie des EV Ravensburg, der in Deggendorf seinen ersten Einsatz für den ECDC in der Oberliga bestritt, fehlt aber natürlich die Erfahrung. Die beiden etablierten Stammkräfte Joey Vollmer und Marco Eisenhut hätten diese Erfahrung, fallen nach ihren überstandener Corona-Infektionen aber auf unbestimmte Zeit aus. Vollmer war zwar in Deggendorf als Ersatzgoalie dabei, ein Einsatz kam laut ECDC aber nicht infrage. „Nach intensiven Untersuchungen haben beide keine Freigabe zur Aufnahme des Spielbetriebs erhalten“, teilten die Indians am Dienstag mit.

Vollmer und Eisenhut werden weiterhin intensiv von der medizinischen Abteilung des ECDC betreut und ihr Gesundheitsstatus regelmäßig überprüft. Wann sie in den Kader zurückkehren können, ist aber ungewiss. „Im Moment ist kaum absehbar, wann Joey und Marco wieder eingreifen können. Daher war eine Nachverpflichtung für uns alternativlos“, sagt Memmingens Sportlicher Leiter Sven Müller.

Die Indians mussten daher reagieren und haben mit sofortiger Wirkung Niklas Deske verpflichtet. Der 27-Jährige war unter anderem drei Jahre lang Goalie der Selber Wölfe und in der Oberligasaison 2020/21 für Deggendorf aktiv. Nach dem Ende der vergangenen Saison blieb Deske ohne Verein – er hielt sich laiut Mitteilung beim Zweitligaaufsteiger Selb fest und dort vor allem in deren 1b-Team in der Landesliga. Der gebürtige Kölner soll direkt bei den Indians eingesetzt werden, sofern die Passmodalitäten abgeschlossen sind.

„Wir freuen uns, dass Niklas so kurzfristig zugesagt hat und direkt zum Spiel nach Regensburg anreist. Er wird sicherlich noch einige Spiele brauchen, um den Trainingsrückstand aufzuholen und wieder sein gewohntes Niveau zu erreichen“, meint Müller. Das erste Mal für den ECDC am Hühnerberg spielen wird Deske am Donnerstag (20 Uhr) gegen die Passau Black Hawks.